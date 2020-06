сегодня



DESTRUCTION добавили еще один концерт



DESTRUCTION добавили еще один концерт в Швейцарии в начале июле, а также опубликовали новый трейлер к концертному релизу "Born To Thrash - Live In Germany", выпущенному в мае:



"Curse The Gods"

"Nailed To The Cross"

"Born To Perish"

"Mad Butcher"

"Life Without Sense"

"Betrayal"

"Total Desaster"

"The Butcher Strikes Back"

"Thrash Till Death"

"Bestial Invasion"







+0 -0



просмотров: 150