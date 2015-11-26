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Destruction

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27 май 2021 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом

15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

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16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION
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DESTRUCTION выступили без Mike'a



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DESTRUCTION отыграли 16 июля на фестивале в Австрии без гитариста Michael'я "Mike" Sifringer'а — Schmier решил пояснить за событие:

«Я получил несколько сообщений по поводу того, почему мы играли с другим гитаристом в Австрии на фестивале Area 53, и я понимаю ваше беспокойство. Насколько я знаю, с Mike'ом всё в порядке. Спасибо, что написали и спросили!».

Затем он уточнил:

«На самом деле он не отвечает на мои электронные письма, общение в данный момент затруднено. Так что я не знаю, как у него дела.

Возникла проблема, которая привела к решению пока обойтись без него, и в августе будет сделано заявление, объясняющее ситуацию.

Я нахожусь в этой странной ситуации, возглавляя группу в трудные времена, но мы очень продуктивно работаем, уже записали новый альбом и полностью уверены в себе и готовы к предстоящим фестивалям.

Пожалуйста, поймите, что это очень сложная ситуация для меня, и мы опубликуем заявление, когда всё будет улажено и прояснено. (Планируется, что это произойдёт 19 августа) Тем не менее, DESTRUCTION будут продолжать трэшить до самой смерти...

Извините за эти неприятные новости, это было не моё решение, он решил покинуть группу. Пожалуйста, следите за официальным заявлением, как только это произойдёт!!!»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Exceptional


5 авг 2021, 13:35		Да этого дрыща еще в начале 00-ых надо было на помойку выбросить

Evil3062


5 авг 2021, 13:39		Смешно звучит ждите офф заявления, я пока толком ничего не знаю, но он ушел из группы)

Corpsegrinder04


5 авг 2021, 13:40		На Майка страшно смотреть было, ощущение что чел из Освенцима прямиком в группу попал. Он и на концертах то последних как в предынсультном состоянии пескоструил. Здоровья.

CosmicBear


5 авг 2021, 13:59		Чисто-конкретно пояснил за события

AL_Pugachev


5 авг 2021, 18:24		Судя по его высохшему виду у него серьезные проблемы со здоровьем. Или наверное Майк давно и плотно сидит на наркоте. Видел выступление DESTRUCTION в Киеве в 2006 году. Майк уже тогда выглядел болезненно истощенным

father


5 авг 2021, 19:26		По-моему, чуть ли не с момента реюниона в любом посте про Destruction слова "Майк" и "героин" постоянно употребляются в одном предложении. И выглядит Майк так, будто им употребляется героин.
Вообще Шмир уже давненько это написал, но официального заявления всё ещё нет.


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