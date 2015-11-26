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DESTRUCTION выступили без Mike'a



DESTRUCTION отыграли 16 июля на фестивале в Австрии без гитариста Michael'я "Mike" Sifringer'а — Schmier решил пояснить за событие:



«Я получил несколько сообщений по поводу того, почему мы играли с другим гитаристом в Австрии на фестивале Area 53, и я понимаю ваше беспокойство. Насколько я знаю, с Mike'ом всё в порядке. Спасибо, что написали и спросили!».



Затем он уточнил:



«На самом деле он не отвечает на мои электронные письма, общение в данный момент затруднено. Так что я не знаю, как у него дела.



Возникла проблема, которая привела к решению пока обойтись без него, и в августе будет сделано заявление, объясняющее ситуацию.



Я нахожусь в этой странной ситуации, возглавляя группу в трудные времена, но мы очень продуктивно работаем, уже записали новый альбом и полностью уверены в себе и готовы к предстоящим фестивалям.



Пожалуйста, поймите, что это очень сложная ситуация для меня, и мы опубликуем заявление, когда всё будет улажено и прояснено. (Планируется, что это произойдёт 19 августа) Тем не менее, DESTRUCTION будут продолжать трэшить до самой смерти...



Извините за эти неприятные новости, это было не моё решение, он решил покинуть группу. Пожалуйста, следите за официальным заявлением, как только это произойдёт!!!»

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