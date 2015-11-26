Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»
Лидер DESTRUCTION Schmier обратился к поклонникам по поводу новогоднего концерта:
«Эй, любители музыки! Теперь у нас есть страница событий для нашего прямого эфира. Если вы хотите поддержать группу, пожалуйста, не стесняйтесь ей поделиться.
После 38 лет существования наше будущее и выживание в основном будут зависеть от этого события. Мы получили сообщения с вопросом: "Зачем платить за живое мероприятие в прямом эфире?" Ну, чтобы продюсировать это событие для всех фэнов, чтобы увидеть его по всему миру, нам нужно сначала вложить пятизначную сумму. Если вы думаете, что музыкальное искусство и музыка бесплатны, то БУДУЩЕГО ДЛЯ ЭТОЙ ИНДУСТРИИ НЕ БУДЕТ.
Это экстренное решение, требующее солидарности. Не все поймут срочность и необходимость действовать. Спасибо за поддержку тем, кто будет, страницу мероприятия найдёте здесь».
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