Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 24
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 22
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 15
[= ||| все новости группы



*

Destruction

*



14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

16 май 2019 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

26 апр 2019 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом

28 фев 2019 : 		 DESTRUCTION нашли гитариста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»



*
zoom
*
* *
Лидер DESTRUCTION Schmier обратился к поклонникам по поводу новогоднего концерта:

«Эй, любители музыки! Теперь у нас есть страница событий для нашего прямого эфира. Если вы хотите поддержать группу, пожалуйста, не стесняйтесь ей поделиться.

После 38 лет существования наше будущее и выживание в основном будут зависеть от этого события. Мы получили сообщения с вопросом: "Зачем платить за живое мероприятие в прямом эфире?" Ну, чтобы продюсировать это событие для всех фэнов, чтобы увидеть его по всему миру, нам нужно сначала вложить пятизначную сумму. Если вы думаете, что музыкальное искусство и музыка бесплатны, то БУДУЩЕГО ДЛЯ ЭТОЙ ИНДУСТРИИ НЕ БУДЕТ.

Это экстренное решение, требующее солидарности. Не все поймут срочность и необходимость действовать. Спасибо за поддержку тем, кто будет, страницу мероприятия найдёте здесь».

DESTRUCTION вЂ“ вЂњIf You Think Music Art And Music Is For Free, There Will Be No Future For This IndustryвЂќ



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 128

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом