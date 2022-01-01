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Destruction

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Новое видео DESTRUCTION



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"No Faith In Humanity", новое видео DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Diabolical, релиз которого намечен на восьмое апреля на Napalm Records в различных вариантах:

"Under The Spell"
"Diabolical"
"No Faith In Humanity"
"Repent Your Sins"
"Hope Dies Last"
"The Last Of A Dying Breed"
"State Of Apathy"
"Tormented Soul"
"Servant Of The Beast"
"The Lonely Wolf"
"Ghost From The Past"
"Whorefication"
"City Baby Attacked By Rats"




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