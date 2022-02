сегодня



Новое видео DESTRUCTION



"No Faith In Humanity", новое видео DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Diabolical, релиз которого намечен на восьмое апреля на Napalm Records в различных вариантах:



"Under The Spell"

"Diabolical"

"No Faith In Humanity"

"Repent Your Sins"

"Hope Dies Last"

"The Last Of A Dying Breed"

"State Of Apathy"

"Tormented Soul"

"Servant Of The Beast"

"The Lonely Wolf"

"Ghost From The Past"

"Whorefication"

"City Baby Attacked By Rats" http://www.destruction.de







+2 -0



просмотров: 232