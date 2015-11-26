Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 136
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 91
*ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Вза... 65
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 59
*PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе 39
[= ||| все новости группы



*

Destruction

*



15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

16 май 2019 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

26 апр 2019 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом

28 фев 2019 : 		 DESTRUCTION нашли гитариста

20 фев 2019 : 		 DESTRUCTION завершили запись ударных

20 июл 2018 : 		 DESTRUCTION нашли барабанщика

14 июл 2018 : 		 Редкое концертное видео DESTRUCTION

16 фев 2018 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

27 янв 2018 : 		 Барабанщик DESTRUCTION об уходе

23 янв 2018 : 		 DESTRUCTION расстались с ударником

11 ноя 2017 : 		 Новое видео DESTRUCTION

27 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

18 окт 2017 : 		 Трейлер нового релиза DESTRUCTION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DESTRUCTION отыграют концерт летом



*
zoom
*
* *
DESTRUCTION отыграют первый концерт после коронавируса уже четвертого июля — коллектив выступит в швейцарском клубе Z7, где также будут играть POLTERGEIST и еще одна группа.

«Мы не ожидали, что все случиться так быстро, но мы, конечно же, очень рады, что будем играть — для всех прошлые месяца были непростыми! Мы очень польщены тем, что одна из лучших площадок в Европе позвала именное нас. И здорово, что в концерте также примут участие наши братья из POLTERGEIST. Это определенно будет очень запоминающийся вечер и мы надеемся, что фанаты также полны энтузиазма как и мы!»

Germany's DESTRUCTION To Play First Live Show Amid Coronavirus Pandemic



Like!+7Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 480

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом