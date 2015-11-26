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DESTRUCTION отыграют концерт летом



DESTRUCTION отыграют первый концерт после коронавируса уже четвертого июля — коллектив выступит в швейцарском клубе Z7, где также будут играть POLTERGEIST и еще одна группа.



«Мы не ожидали, что все случиться так быстро, но мы, конечно же, очень рады, что будем играть — для всех прошлые месяца были непростыми! Мы очень польщены тем, что одна из лучших площадок в Европе позвала именное нас. И здорово, что в концерте также примут участие наши братья из POLTERGEIST. Это определенно будет очень запоминающийся вечер и мы надеемся, что фанаты также полны энтузиазма как и мы!»







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