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Destruction

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20 фев 2019 : 		 DESTRUCTION завершили запись ударных

20 июл 2018 : 		 DESTRUCTION нашли барабанщика

14 июл 2018 : 		 Редкое концертное видео DESTRUCTION

16 фев 2018 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

27 янв 2018 : 		 Барабанщик DESTRUCTION об уходе

23 янв 2018 : 		 DESTRUCTION расстались с ударником

11 ноя 2017 : 		 Новое видео DESTRUCTION

27 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

18 окт 2017 : 		 Трейлер нового релиза DESTRUCTION

13 окт 2017 : 		 Трейлер нового релиза DESTRUCTION

22 сен 2017 : 		 Новый релиз DESTRUCTION выйдет осенью

14 июн 2017 : 		 DESTRUCTION начнут работу над новым материалом в следующем году

23 фев 2017 : 		 DESTRUCTION перезаписали классику

10 авг 2016 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

30 май 2016 : 		 Первая серия "Schmier - On The Attack!"

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления DESTRUCTION

13 май 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

11 май 2016 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: "Богатые не играют трэш"

3 май 2016 : 		 Новое видео DESTRUCTION

1 май 2016 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: "России нужен Путин"

27 апр 2016 : 		 Вокалист DESTRUCTION об Axl/DC

11 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

9 апр 2016 : 		 DESTRUCTION обокрали в Воронеже

18 мар 2016 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

12 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

16 янв 2016 : 		 DESTRUCTION выпустят новый альбом в мае
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DESTRUCTION завершили запись ударных



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Барабанщик DESTRUCTION Randy Black поделился новостью о том, что запись ударных для нового альбома готово и все звучит "просто замечательно!"

DESTRUCTION Drummer RANDY BLACK Completes Recordings For New Album - "Definitely The Most Brutal Drumming I've Ever Recorded"




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