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Фрагмент нового релиза DESTRUCTION



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DESTRUCTION объявили о том, что тринадцатого августа на Napalm Records на Blu-ray и CD состоится выпуск концертного релиза "Live Attack", который был снят в рамках стрима в январе этого года.

Трек-лист:

01. Born To Perish

02. Death Trap

03. Nailed To The Cross

04. Armageddonizer

05. Tormentor

06. Rotten

07. Mad Butcher

08. Reject Emotions

09. Thrash Till Death

10. Betrayal

11. Sign Of Fear

12. Damir’s Shred

13. Inspired By Death

14. Release From Agony

15. Life Without Sense

16. Antichrist

17. Invincible Force

18. Under Attack

19. Bestial Invasion

20. The Butcher Strikes Back

21. Curse The Gods

22. Total Desaster

Фрагмент этого релиза, видео на “Death Trap”, доступно для просмотра ниже.

DESTRUCTION Release New Live Single And Video



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

overgrin


12 авг 2021, 22:15		гитарки,бас и вокал то -переписанные
За барабаны беспокоится не нужно :-)

зубатый_колобок


12 авг 2021, 23:22		как-то беззубо звучит.


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