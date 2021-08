сегодня



Фрагмент нового релиза DESTRUCTION



DESTRUCTION объявили о том, что тринадцатого августа на Napalm Records на Blu-ray и CD состоится выпуск концертного релиза "Live Attack", который был снят в рамках стрима в январе этого года.



Трек-лист:



01. Born To Perish



02. Death Trap



03. Nailed To The Cross



04. Armageddonizer



05. Tormentor



06. Rotten



07. Mad Butcher



08. Reject Emotions



09. Thrash Till Death



10. Betrayal



11. Sign Of Fear



12. Damir’s Shred



13. Inspired By Death



14. Release From Agony



15. Life Without Sense



16. Antichrist



17. Invincible Force



18. Under Attack



19. Bestial Invasion



20. The Butcher Strikes Back



21. Curse The Gods



22. Total Desaster



Фрагмент этого релиза, видео на “Death Trap”, доступно для просмотра ниже.







+3 -2



( 2 ) просмотров: 747