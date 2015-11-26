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Destruction

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Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году



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DESTRUCTION опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие и любимые маньяки! Мы всё ещё работаем над новым DVD/Blu-ray-релизом, выход которого намечен на лето, и готовы сообщить отличные новости в ближайшее время. К сожалению, на лейбле были перемены, поэтому ожидание несколько затягивается.

Кроме того, мы собираем демо для нового альбома, выход которого предварительно намечен на начало 2022-го. Примерно 50 % материала уже создано и записано, так что всё выглядит очень оптимистично!

Мы также планируем небольшой Open Air летом, так что следите за новостями!»

DESTRUCTION - New Album Due



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


29 мар 2021, 11:29		Надеюсь, они прекратят пытаться имитировать песочное среднечастотное звучание 80-х и будут делать саунд по типу DEVOLUTION


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