7 июл 2020



DESTRUCTION о недавних концертах



DESTRUCTION отыграли два концерта в начале июля — по словам лидера коллектива, Schmier'a, на первое шоу пришло примерно 250 человека, а на второй концерт собралось уже человек триста. Группа опубликовала трейлер о том, как проходили эти концерты в зале на 1 600 человек.























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