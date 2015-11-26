DESTRUCTION о недавних концертах

DESTRUCTION отыграли два концерта в начале июля — по словам лидера коллектива, Schmier'a, на первое шоу пришло примерно 250 человека, а на второй концерт собралось уже человек триста. Группа опубликовала трейлер о том, как проходили эти концерты в зале на 1 600 человек.
LU777
Отличный клуб!!!
На сцене всегда плотный звук и....Хорошая кухня для музыкантов.
Про то ,что нет проблем с парковками для турбасов отдельный респект.
Ну и публика шикарная :-)
Exterminator
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