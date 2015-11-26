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Destruction

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7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

16 май 2019 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

26 апр 2019 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом

28 фев 2019 : 		 DESTRUCTION нашли гитариста

20 фев 2019 : 		 DESTRUCTION завершили запись ударных

20 июл 2018 : 		 DESTRUCTION нашли барабанщика

14 июл 2018 : 		 Редкое концертное видео DESTRUCTION

16 фев 2018 : 		 Концертное видео DESTRUCTION
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|||| 7 июл 2020

DESTRUCTION о недавних концертах



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DESTRUCTION отыграли два концерта в начале июля — по словам лидера коллектива, Schmier'a, на первое шоу пришло примерно 250 человека, а на второй концерт собралось уже человек триста. Группа опубликовала трейлер о том, как проходили эти концерты в зале на 1 600 человек.

Here Is What DESTRUCTION










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КомментарииСкрыть/показать 2 )

LU777


7 июл 2020, 22:53		Хорошо!
Отличный клуб!!!
На сцене всегда плотный звук и....Хорошая кухня для музыкантов.
Про то ,что нет проблем с парковками для турбасов отдельный респект.
Ну и публика шикарная :-)

Exterminator


7 июл 2020, 23:33		и главное - наконец-то достойный звук в 2 гитары!


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