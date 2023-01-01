20 янв 2023



Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»



Фронтмен DESTRUCTION Schmier в очередной раз осудил группы, которые во время своих концертов используют фонограмму.



56-летний немецкий музыкант поделился графикой фестиваля под названием No Playback Festival и опубликовал следующий текст:



«Разница между рок-н-роллом и поп-музыкой всегда заключалась в том, что мы играем вживую, а они используют фонограммы. К сожалению, ситуация изменилась. Многие рок-группы предают своих поклонников, используя заранее записанные треки, чтобы добиться безупречного живого выступления. Хотят ли этого фанаты? Или им нужна честность и ощущение сырого живого выступления настоящих музыкантов, играющих на настоящих инструментах, а не компьютеров, исполняющих их любимые песни за заработанные тяжким трудом деньги? Я уже давно высказывался по этому поводу, но с тех пор всё стало ещё хуже. Только что я увидел, как румынский промоутер клевещет на мою группу, потому что я выступал против групп с фонограммами на его фестивале раньше.



Извините, но нет никакого оправдания использованию ноутбука. Играйте вживую или идите домой... Если у вас есть гордость и вы музыкант, прекратите обманывать!



Есть один фестиваль недалеко от Карлсруэ (Германия) от фанатов для фанатов, которые хотят настоящей честной живой музыки. Это настоящий бриллиант в наше время... Поддерживайте настоящую музыку, не ноутбуки! #noplaybackfestival».



После того, как некоторые комментаторы не согласились с его настроениями, предположив, что есть обстоятельства, при которых использование фонограммы допустимо, Schmier ответил:



«Извините, но это всё чушь собачья. Если вы хотите слушать музыку с ноутбука и платить за это деньги — хорошо. Я НЕ хочу, и не обязательно искать оправдания для жульничества — просто не надо... У меня НУЛЕВАЯ терпимость к этому, потому что это начало конца. Это называется живым выступлением не просто так! Играй вживую или иди домой...



Ни одна песня НИКОГДА не нуждается в бэк-треках, простите. Оправдания для фонограммы — это полный отстой. Делайте это вживую, как всегда делали рок-группы. Представьте, что BEATLES сказали: "Вживую мы не можем сделать это по-настоящему — нужна небольшая помощь..."»



Schmier также разъяснил свои первоначальные комментарии:



«Проблема в том, что теперь вы не узнаете, что такое живое выступление, потому что играет фонограмма. Поэтому оправдывать хоры тоже неправильно. Это всё дешевый обман. Что случилось с музыкой ручной работы? Как вы думаете, BEATLES тоже использовали бы фонограмму, потому что это просто?»



Он объяснил, что он не имеет ничего против того, чтобы группы использовали фонограмму перед концертом или играли под клик-трек, чтобы не сбиваться с темпа:



«Вступление — это вступление, и никто не притворяется, что включает фонограмму, это инструмент для объявления шоу и создания напряжения. Клик-трек — это важный инструмент для поддержания группы в тонусе, и он не имеет ничего общего с фальшивыми инструментами, хорами или вокалом, звучащими с заранее записанного трека на жёстком диске. Быть музыкантом — это играть вживую и по-настоящему. Но словосочетание "живое выступление" потеряло смысл для многих так называемых "музыкантов". Есть даже группы, которые запускают всё своё выступление с жёсткого диска... Они играют под фонограмму».











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