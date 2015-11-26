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Destruction

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23 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION

19 авг 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

15 авг 2021 : 		 Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом

12 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

5 авг 2021 : 		 DESTRUCTION выступили без Mike'a

9 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

27 май 2021 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом

15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»
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|||| 23 авг 2021

Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION



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Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION, состоявшегося в рамках фестиваля Alcatraz, Kortrijk, Belgium, доступно для просмотра ниже.

Watch Pro-Shot Video Of DESTRUCTION's Performance At Belgium's ALCATRAZ Festival





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

overgrin


23 авг 2021, 22:15		Барабанщика то нашли нормального!
Взяли бы бас гитариста....а то всю картину портит
Пел бы уж,да "тексты" писал

father


23 авг 2021, 23:14		А чем тебе Шмир не угодил? И на вокале, и на басу вполне нормально вжаривает


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