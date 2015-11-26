Новое видео DESTRUCTION

"State Of Apathy", новое видео группы DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первой официальной для нового гитариста группы, Martin'a Furia, который заменил в команде Michael'a "Mike" Sifringer'a.
Schmier: «Последние два года были испытанием для всех нас. Мы все с грустью сообщаем, что Mike покинул DESTRUCTION. Все это было шоком и сильно ударило по нам, но, тем не менее, никогда не было никаких сомнений в том, что мы продолжим существование как группа. Мы являемся сильной командой и с гордостью приветствуем нашего нового гитариста, Martin Furia, в составе коллектива! Мы отлично сработались, поскольку Martin уже много лет является частью семьи DESTRUCTION. Он идеально подходит на роль нового человека с гитарой - первые концерты прошли просто на ура!".
Sifringer: «Трудно покидать группу после 39 лет. DESTRUCTION - это моя жизнь и что-то вроде моего ребенка. Но иногда приходится принимать решения, которые причиняют боль. Сейчас мне очень грустно, но если что-то больше не кажется правильным, лучше прекратить это делать. Спасибо всем бывшим участникам группы. Я очень горжусь музыкой, которую мы создали вместе. Выпьем за всех трэшеров. Без вашей поддержки и страсти DESTRUCTION не существовали бы. Счастливо».
Furia: «Новости наконец-то опубликованы, и у меня смешанные эмоции. Я очень горжусь тем, что был частью этой легендарной группы с 2016 года в качестве звукооператора и тур-менеджера. Я объездил с семьей DESTRUCTION весь мир, и они всегда относились ко мне как к еще одному члену группы.
Мне грустно видеть уход Mike, потому что я люблю его и уважаю как человека и гитариста, но когда меня спросили, не хочу ли я стать новым гитаристом DESTRUCTION, я не колебался ни секунды. Я чувствую, что готов чтить наследие Mike'а, добавить свой собственный оттенок, и я сделаю все возможное, чтобы пламя DESTRUCTION горело вечно, с глубоким уважением и преданностью прошлому и с полной энергией и приверженностью будущему. THRASH TILL DEATH!»
Sifringer до этого момента был единственным постоянным членом DESTRUCTION.
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