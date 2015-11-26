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Destruction

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4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

16 май 2019 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

26 апр 2019 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом

28 фев 2019 : 		 DESTRUCTION нашли гитариста

20 фев 2019 : 		 DESTRUCTION завершили запись ударных

20 июл 2018 : 		 DESTRUCTION нашли барабанщика

14 июл 2018 : 		 Редкое концертное видео DESTRUCTION

16 фев 2018 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

27 янв 2018 : 		 Барабанщик DESTRUCTION об уходе
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Концертное видео на сингл DESTRUCTION



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Группа DESTRUCTION опубликовали концертное видео на трек "Born To Perish" из своего нового лайв-альбома "Born To Thrash - Live In Germany".

Трек-лист:

"Curse The Gods"
"Nailed To The Cross"
"Born To Perish"
"Mad Butcher"
"Life Without Sense"
"Betrayal"
"Total Desaster"
"The Butcher Strikes Back"
"Thrash Till Death"
"Bestial Invasion"

DESTRUCTION Release New Single



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