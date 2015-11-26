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Концертное видео на сингл DESTRUCTION



Группа DESTRUCTION опубликовали концертное видео на трек "Born To Perish" из своего нового лайв-альбома "Born To Thrash - Live In Germany".



Трек-лист:



"Curse The Gods"

"Nailed To The Cross"

"Born To Perish"

"Mad Butcher"

"Life Without Sense"

"Betrayal"

"Total Desaster"

"The Butcher Strikes Back"

"Thrash Till Death"

"Bestial Invasion"







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