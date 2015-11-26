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Destruction

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24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

16 май 2019 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

26 апр 2019 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом

28 фев 2019 : 		 DESTRUCTION нашли гитариста

20 фев 2019 : 		 DESTRUCTION завершили запись ударных

20 июл 2018 : 		 DESTRUCTION нашли барабанщика

14 июл 2018 : 		 Редкое концертное видео DESTRUCTION

16 фев 2018 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

27 янв 2018 : 		 Барабанщик DESTRUCTION об уходе

23 янв 2018 : 		 DESTRUCTION расстались с ударником

11 ноя 2017 : 		 Новое видео DESTRUCTION

27 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION
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Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»



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Лидер DESTRUCTION Schmier в недавней беседе сказал, что не заинтересован в драйв-ин-концертах:

«Это неправильно — просто ерунда. Если это последнее, что будет возможно, — играть концерты перед машинами — ну тогда я подумаю. Но на текущий момент никаких шансов на моё согласие нет — для металла это не работает. Металлисты хотят двигаться, хотят ощущать бас. Эти автоконцерты с музыкой по радио через вашу стереосистему в машине... Это вам не колонки на площадке. Нет никакого живого впечатления, правда. Ты просто сидишь в своей машине.

Я понимаю, когда это сейчас делают, потому что люди очень разобщены. Но это не для DESTRUCTION, у нас было такое предложение, но нае...ть своих фанатов таким дерьмом — это не ко мне».

DESTRUCTION





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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