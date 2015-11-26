сегодня



Лидер DESTRUCTION : «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»



Лидер DESTRUCTION Schmier в недавней беседе сказал, что не заинтересован в драйв-ин-концертах:



«Это неправильно — просто ерунда. Если это последнее, что будет возможно, — играть концерты перед машинами — ну тогда я подумаю. Но на текущий момент никаких шансов на моё согласие нет — для металла это не работает. Металлисты хотят двигаться, хотят ощущать бас. Эти автоконцерты с музыкой по радио через вашу стереосистему в машине... Это вам не колонки на площадке. Нет никакого живого впечатления, правда. Ты просто сидишь в своей машине.



Я понимаю, когда это сейчас делают, потому что люди очень разобщены. Но это не для DESTRUCTION, у нас было такое предложение, но нае...ть своих фанатов таким дерьмом — это не ко мне».













+5 -1



просмотров: 412

