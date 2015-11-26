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Destruction

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20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

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|||| 15 авг 2021

Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом



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Schmier ответил на просьбу прояснить ситуацию с Michael'ом "Mike" Sifringer'ом:

«Я бы тоже хотел это прояснить. Это очень сложный вопрос, потому что он прекратил сотрудничество с группой уже несколько месяцев назад. Это значит, что мы пошли в студию и записали новый альбом, а он просто не пришел. Мы делали демо-сессии, писали новые песни, а он не пришел, чтобы писать песни с нами. После того, как я попытался рассказать ему о проблемах, он исчез и как бы отстранился от нас. Определенно, есть какие-то более глубокие проблемы, о которых я пока не знаю. Мы еще дадим ему немного времени — до 19-го [августа], до пресс-релиза.

Мы записали новый альбом. Мы написали новые песни. И у нас также будет специальный сюрприз для фанатов 19 числа.

Конечно, мы не собираемся останавливаться. Mike — один из основателей группы, и он всегда был важен для группы, но если он не хочет больше этим заниматься, я не могу ему в этом помочь. И я также не могу посмотреть за кулисы. Никого нельзя заставить делать то, что ты хочешь делать.

Меня это разочаровывает в некотором смысле. Это также шокирует. Но я слишком долго был в этом бизнесе. Я знаю, что такие вещи могут произойти. Я всегда говорил ему, что мы не собираемся закрывать перед ним дверь. Это его решение. И мы посмотрим, что произойдет.

Для меня сейчас главное — выжить. Я должен сохранить группу. У нас было несколько действительно трудных моментов, когда мы держали группу вместе, искали новый лейбл — мы перешли с Nuclear Blast на Napalm Records. Мы также должны были закончить концертный альбом, даже зная, что Mike может покинуть нас после его выпуска. Так что нам было нелегко. Но сейчас я пытаюсь сосредоточиться на будущем коллектива. И я счастлив, что у нас есть отличная команда вокруг нас. У нас отличная семья. И мы все хорошие друзья. А что будет с Mike, это зависит от него самого. Так что, надеюсь, через неделю у нас будет пресс-релиз с объявлением, которое точно скажет, что будет с ним. Потому что группа, тем не менее, будет продолжать свою деятельность.

Некоторые люди говорили: "DESTRUCTION — ничто без Mike'a Sifringer'a", что вполне понятно. Но именно я главный автор песен в группе. Я написал все песни DESTRUCTION. Иногда Mike писал вместе со мной; многие вещи я писал сам. Хоть я и не гитарист, но я главный автор песен в группе. Не все фанаты знают об этом. Так что группа будет существовать. И мы не собираемся менять наше звучание, мы не собираемся менять наш стиль. Я просто надеюсь, что фанаты дадут нам шанс и увидят, что мы еще не умерли».

Затем Schmier подтвердил, что кажущийся уход Mike'а из DESTRUCTION не произошел в одночасье.

«Некоторые фанаты подходили ко мне и говорили в течение последних лет: "Что не так с Mike? Он выглядит нездоровым. Я пытался донести это до него, [о] его образе жизни. Это всегда связано с образом жизни.

Некоторые люди любят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не употребляют наркотики, алкоголь или ведут хотя бы немного упорядоченную жизнь. А другим людям нравится... Им наплевать на то, как они обращаются со своим телом. И это очевидно, если вы посмотрите на здоровье Mike в последние годы, он не хотел менять свой образ жизни. Пить, курить и все остальное, когда ты становишься старше, ты должен что-то менять.

Я не большой поклонник THE ROLLING STONES, но я думаю, что их способ делать это до старости... Я очень уважаю это. Потому что однажды в своей жизни ты должен бросить все это дерьмо. Ты должен отказаться от наркотиков, гребаной выпивки и похмелья каждый день, потому что ты хочешь выступать перед своими фанатами на высоком уровне. А это возможно только тогда, когда у тебя есть дисциплина.

Когда нам было 17, музыка была весельем, хобби, и было здорово отрываться. У нас не было времени на сон, нам было все равно, потому что мы все равно могли выступать. Но когда ты становишься старше, тебе нужно быть на высоте и следить за собой. Это то, на что у меня было другое видение, чем у Mike. И это все, что я могу сказать по этому поводу.

Он сам по себе. Он может делать все, что захочет. И если он хочет прожить свою жизнь таким образом, это его выбор».

DESTRUCTION's SCHMIER Says Founding Guitarist MIKE SIFRINGER Has 'Disconnected From The Band'





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Exceptional


15 авг 2021, 14:34		Не знаю чего Шмир распинается. Да, последние 2-3 альбома Destruction не блистали, но мы знаем, какими были Destruction без Шмира, мы слышали Headhunter, где не было Майка.

father


15 авг 2021, 16:09		Без Шмира тоже прикольные альбомы были. А тухляк на последних альбомах вряд ли получился из-за кого-то одного из них.

Zoran9999


15 авг 2021, 16:56		Да им вообще уже давно пора разойтись по кроваткам и не портить старое наследие. Хотя.... уже поздно, обосрали все. Шмаер еще может побаловаться Хедхантером!

olly71


15 авг 2021, 17:40		Как Шмир умудрился написать все песни DESTRUCTION если его 10 лет не было в группе и они за это время записали 3 альбома ?

father


15 авг 2021, 18:38		Кстати, а Майк живой хоть?

Corpsegrinder04


15 авг 2021, 18:53		Короче из слов Шмира понятно только то, что Кто не курит и не пьёт,тот и в жопу не даёт. Пурги нагнал какой-то непонятной, то что Майк - ханурик понятно всем уже давным давно.

Exceptional


15 авг 2021, 20:20		>>>они за это время записали 3 альбома ?

Судя по количеству исполнения песен с этого альбома и отношению Шмира к тем годам, нет никаких 3-ёх альбомов без Шмира.

father


15 авг 2021, 22:55		Они же что-то из этих альбомов даже на Thrash Anthems перезаписывали, поэтому вряд ли Шмир их вычеркивает из истории группы, как Казарес вычеркнул Archetype и Transgression

Exceptional


16 авг 2021, 00:47		>>>что-то из этих альбомов даже на Thrash Anthems перезаписывали

Например? Ща глянул, ничего не нашел. Я не истина в последней инстанции, если подскажешь - буду только рад.


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