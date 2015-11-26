15 авг 2021



Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом



Schmier ответил на просьбу прояснить ситуацию с Michael'ом "Mike" Sifringer'ом:



«Я бы тоже хотел это прояснить. Это очень сложный вопрос, потому что он прекратил сотрудничество с группой уже несколько месяцев назад. Это значит, что мы пошли в студию и записали новый альбом, а он просто не пришел. Мы делали демо-сессии, писали новые песни, а он не пришел, чтобы писать песни с нами. После того, как я попытался рассказать ему о проблемах, он исчез и как бы отстранился от нас. Определенно, есть какие-то более глубокие проблемы, о которых я пока не знаю. Мы еще дадим ему немного времени — до 19-го [августа], до пресс-релиза.



Мы записали новый альбом. Мы написали новые песни. И у нас также будет специальный сюрприз для фанатов 19 числа.



Конечно, мы не собираемся останавливаться. Mike — один из основателей группы, и он всегда был важен для группы, но если он не хочет больше этим заниматься, я не могу ему в этом помочь. И я также не могу посмотреть за кулисы. Никого нельзя заставить делать то, что ты хочешь делать.



Меня это разочаровывает в некотором смысле. Это также шокирует. Но я слишком долго был в этом бизнесе. Я знаю, что такие вещи могут произойти. Я всегда говорил ему, что мы не собираемся закрывать перед ним дверь. Это его решение. И мы посмотрим, что произойдет.



Для меня сейчас главное — выжить. Я должен сохранить группу. У нас было несколько действительно трудных моментов, когда мы держали группу вместе, искали новый лейбл — мы перешли с Nuclear Blast на Napalm Records. Мы также должны были закончить концертный альбом, даже зная, что Mike может покинуть нас после его выпуска. Так что нам было нелегко. Но сейчас я пытаюсь сосредоточиться на будущем коллектива. И я счастлив, что у нас есть отличная команда вокруг нас. У нас отличная семья. И мы все хорошие друзья. А что будет с Mike, это зависит от него самого. Так что, надеюсь, через неделю у нас будет пресс-релиз с объявлением, которое точно скажет, что будет с ним. Потому что группа, тем не менее, будет продолжать свою деятельность.



Некоторые люди говорили: "DESTRUCTION — ничто без Mike'a Sifringer'a", что вполне понятно. Но именно я главный автор песен в группе. Я написал все песни DESTRUCTION. Иногда Mike писал вместе со мной; многие вещи я писал сам. Хоть я и не гитарист, но я главный автор песен в группе. Не все фанаты знают об этом. Так что группа будет существовать. И мы не собираемся менять наше звучание, мы не собираемся менять наш стиль. Я просто надеюсь, что фанаты дадут нам шанс и увидят, что мы еще не умерли».



Затем Schmier подтвердил, что кажущийся уход Mike'а из DESTRUCTION не произошел в одночасье.



«Некоторые фанаты подходили ко мне и говорили в течение последних лет: "Что не так с Mike? Он выглядит нездоровым. Я пытался донести это до него, [о] его образе жизни. Это всегда связано с образом жизни.



Некоторые люди любят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не употребляют наркотики, алкоголь или ведут хотя бы немного упорядоченную жизнь. А другим людям нравится... Им наплевать на то, как они обращаются со своим телом. И это очевидно, если вы посмотрите на здоровье Mike в последние годы, он не хотел менять свой образ жизни. Пить, курить и все остальное, когда ты становишься старше, ты должен что-то менять.



Я не большой поклонник THE ROLLING STONES, но я думаю, что их способ делать это до старости... Я очень уважаю это. Потому что однажды в своей жизни ты должен бросить все это дерьмо. Ты должен отказаться от наркотиков, гребаной выпивки и похмелья каждый день, потому что ты хочешь выступать перед своими фанатами на высоком уровне. А это возможно только тогда, когда у тебя есть дисциплина.



Когда нам было 17, музыка была весельем, хобби, и было здорово отрываться. У нас не было времени на сон, нам было все равно, потому что мы все равно могли выступать. Но когда ты становишься старше, тебе нужно быть на высоте и следить за собой. Это то, на что у меня было другое видение, чем у Mike. И это все, что я могу сказать по этому поводу.



Он сам по себе. Он может делать все, что захочет. И если он хочет прожить свою жизнь таким образом, это его выбор».







</div>





+7 -1



( 9 ) просмотров: 2318

