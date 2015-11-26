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Destruction

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Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»



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Лидер DESTRUCTION Schmier в интервью Audio Ink Radio ответил на вопрос, какое сейчас место занимает тяжёлая музыка:

«Я постоянно слышу, как люди говорят, что хэви-металл мертв, рок мёртв. Я нахожусь на сцене почти 40 лет, и большую часть времени люди так говорили о нашей музыке. Когда мы начинали играть, не было никакой сцены, она была очень небольшой. Конечно, в 1980-х несколько лет металл был очень популярен, но мне всё это не понравилось, потому что появилось много людей, которым было не место на сцене. Затем в 1990-х сцена снова умерла, потому что все хипстеры пошли слушать гранж и техно. Я считаю, что все эти разговоры о том, что металл как бы умирает, рок умирает — для меня всё это чушь. Я вижу много фанатов хэви-металла, где бы мы ни оказались. Мы выступаем по всему миру, а сейчас можно играть во многих безумных странах, в которых ты никогда не бывал в прошлом. Я считаю, что металл не должен быть на хайпе, и я не хочу, чтобы это вообще случилось. Я считаю, что металл должен оставаться глубоко в андеграунде, тогда сцена будет здорова... Я считаю, что мы находимся в отличном состоянии — 20 лет назад это выглядело намного хуже, чем сейчас».

Schmier также заметил, что некоторые хэви-металлические группы становятся коммерчески успешными и привлекают совершенно новую аудиторию:

«А я не знаю, насколько я этого хочу. Я не знаю, правда ли я хочу, чтобы это произошло, чтобы массы слушали мою любимую группу. Потому что обычно происходит так, что группа получает больше прибыли, теряет свою привлекательность, и тогда она перестаёт быть моей любимой. Раньше я был большим поклонником METALLICA, а с "The Black Album" они стали практически другой группой. Они стали гораздо более успешными. Люди всегда думают, что успех означает лучшее, но для меня дело не только в деньгах. Иногда дело ещё и в честности и порядочности, а не в том, чтобы продаваться только за деньги. Вот почему я на самом деле не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой, потому что тогда металл в какой-то момент снова развалится на части, потому что тренды приходят и уходят. В конце 1980-х, когда металл был действительно значим, все мои друзья внезапно начали слушать металл. Но они быстро появились, стали металхэдами и быстро исчезли, прошло буквально пару лет, они постриглись и подстроились под новый тренд. Я не думаю, что металлу это нужно. Я полагаю, что для меня в этом плюс. Ничего страшного, что METALLICA стали более коммерчески привлекательны. Это был их способ заниматься делами. Я мыслю иначе».

DESTRUCTION



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