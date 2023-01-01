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DESTRUCTION едут в юбилейный тур



DESTRUCTION в этом году концертами в Южной Америке и Европе отметят сорокалетие творческой деятельности.



«Это тур и юбилей, который бывает раз в жизни, и я надеюсь, что многие товарищи, друзья и поклонники придут, чтобы увидеть нас и передать привет! После последних трудных лет празднование 40-летия группы — это нечто особенное и очень ценное! Европейский этап имеет настолько убойный состав, что многие поклонники из других регионов мира написали нам, чтобы мы приехали с ним в их страну! Какое почётное требование, я бы хотел, чтобы всё было так просто! ;) Так что спасибо за все эти потрясающие годы, увидимся на сцене, давайте же праздновать!»







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