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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 59
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Destruction

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5 окт 2023 : 		 DESTRUCTION едут в юбилейный тур

20 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»

11 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»

11 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DESTRUCTION

29 ноя 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 апр 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

24 фев 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

6 фев 2022 : 		 DESTRUCTION о записи альбома

16 дек 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

23 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DESTRUCTION

19 авг 2021 : 		 Новое видео DESTRUCTION

15 авг 2021 : 		 Лидер DESTRUCTION о ситуации с гитаристом

12 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

5 авг 2021 : 		 DESTRUCTION выступили без Mike'a

9 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

27 май 2021 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет летом

15 апр 2021 : 		 DESTRUCTION на NAPALM RECORDS

29 мар 2021 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет в 2022 году

14 дек 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Если не платить, то ничего не будет»

9 дек 2020 : 		 DESTRUCTION приглашают на концерт

17 ноя 2020 : 		 DESTRUCTION что-то готовят

17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт
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DESTRUCTION едут в юбилейный тур



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DESTRUCTION в этом году концертами в Южной Америке и Европе отметят сорокалетие творческой деятельности.

«Это тур и юбилей, который бывает раз в жизни, и я надеюсь, что многие товарищи, друзья и поклонники придут, чтобы увидеть нас и передать привет! После последних трудных лет празднование 40-летия группы — это нечто особенное и очень ценное! Европейский этап имеет настолько убойный состав, что многие поклонники из других регионов мира написали нам, чтобы мы приехали с ним в их страну! Какое почётное требование, я бы хотел, чтобы всё было так просто! ;) Так что спасибо за все эти потрясающие годы, увидимся на сцене, давайте же праздновать!»

DESTRUCTION Kick Off 40th Anniversary Tour Today; New Video Trailer Streaming




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