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DESTRUCTION приглашают на концерт



DESTRUCTION готовы отвесить 2020 один мощный и смачный пинок — "Thrash Into 2021 - The Ultimate Live Stream Attack”. Это будет трансляция выступления из клуба Z7, Pratteln, Шейцария, — детали можно найти здесь.







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