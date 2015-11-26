28 фев 2019



DESTRUCTION нашли гитариста



DESTRUCTION объявили о том, что взяли в свой состав второго гитариста - им стал Damir Eskic, в 2016 записавший для альбома группы три соло. Видео с его представлением доступно ниже.



"Да - мы опять это провернули! Многие годы мы это обсуждали, но нам нужен был только подходящий человек и в лице Damir'a мы его нашли! Он очень одаренный гитарист и также прекрасный друг группы. Он определенно придется ко двору DESTRUCTION. Быть трио для нас было особой фишкой и долгое время мы так и играли, однако был период в нашей истории, когда мы были и квартетом. И сейчас настал подходящий момент, чтобы вновь войти в эту реку!



Мы знаем, что очень многие поклонники ждали от нас этого шага, и... Мы сочиняли и записывали новый альбом с двумя гитарами и, естественно, благодаря этому решению наше концертное звучание будет куда плотнее и жестче и даст нам возможность включать в сет те песни, которые мы очень давно не играли на концертах... Впереди классное время! Назовем это переосмыслением!



Вместе с Randy Black'ом и Damir'ом Eskic'ом мы получили новую кровь, которая порой необходима для достижения новых целей и тем самым наша трэш машина станет сильнее и более подготовленной для новых свершений.



Уже совсем скоро мы с вами встретимся в турне. Новая пластинка выйдет восьмого августа на Nuclear Blast!"















+5 -0



( 1 )





просмотров: 347

