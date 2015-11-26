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|||| 28 фев 2019

DESTRUCTION нашли гитариста



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DESTRUCTION объявили о том, что взяли в свой состав второго гитариста - им стал Damir Eskic, в 2016 записавший для альбома группы три соло. Видео с его представлением доступно ниже.

"Да - мы опять это провернули! Многие годы мы это обсуждали, но нам нужен был только подходящий человек и в лице Damir'a мы его нашли! Он очень одаренный гитарист и также прекрасный друг группы. Он определенно придется ко двору DESTRUCTION. Быть трио для нас было особой фишкой и долгое время мы так и играли, однако был период в нашей истории, когда мы были и квартетом. И сейчас настал подходящий момент, чтобы вновь войти в эту реку!

Мы знаем, что очень многие поклонники ждали от нас этого шага, и... Мы сочиняли и записывали новый альбом с двумя гитарами и, естественно, благодаря этому решению наше концертное звучание будет куда плотнее и жестче и даст нам возможность включать в сет те песни, которые мы очень давно не играли на концертах... Впереди классное время! Назовем это переосмыслением!

Вместе с Randy Black'ом и Damir'ом Eskic'ом мы получили новую кровь, которая порой необходима для достижения новых целей и тем самым наша трэш машина станет сильнее и более подготовленной для новых свершений.

Уже совсем скоро мы с вами встретимся в турне. Новая пластинка выйдет восьмого августа на Nuclear Blast!"



DESTRUCTION Recruits Second Guitarist DAMIR ESKIC




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


28 фев 2019, 23:20		Наконец-то! Это неожиданно и очень-очень круто!


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