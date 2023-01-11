11 янв 2023



Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»



В недавнем интервью с Фелипе Каналесом из чилийского iRock фронтмена DESTRUCTION Schmier'a спросили, не думал ли он и его коллеги по группе о том, чтобы изменить своё звучание для привлечения более широкой аудитории. Он ответил:



«В Германии мы говорим: "Не меняйте свой выигрышный рецепт. Придерживайтесь своих принципов. Придерживайтесь того, что вы умеете делать лучше всего". А для меня лучшее, что я могу делать, — это играть трэш-металл. Каждый наш альбом звучит немного иначе, но он всегда будет звучать как DESTRUCTION.



Когда становишься старше, очень легко замедлиться. Многие музыканты, когда становятся старше, хотят снизить темп. Они хотят играть блюз, они хотят играть более спокойную музыку. Со мной такого никогда не было. Я думаю, что чем старше я становлюсь, тем больше схожу с ума от всего этого. Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается. Когда мы едем на фестивали, мы соревнуемся... Для участников всех этих молодых групп я могу быть отцом, поэтому я должен быть примером для подражания. Вот как я это вижу. Замедление и изменение музыки — это не наши методы».



Что касается того, становится ли ему труднее играть физически сложную музыку с возрастом, Schmier сказал:



«Это как в футболе — старый, опытный игрок всё чувствует. Молодой игрок бегает больше и быстрее. У старого игрока есть глаза и мозг. И в музыке то же самое. Конечно, мне приходится больше практиковаться, чтобы выходить на сцену, но у меня большой опыт, и я лучше владею голосом. Я больше знаю, чего я хочу. Я знаю, чего я не хочу, и в каком положении группа. Так что 40-летний опыт в музыкальном бизнесе помогает».







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