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*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 16
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Destruction

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17 июл 2020 : 		 Документальные ролик от DESTRUCTION

7 июл 2020 : 		 DESTRUCTION о недавних концертах

4 июл 2020 : 		 Концертное видео на сингл DESTRUCTION

28 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстерской фишкой»

26 июн 2020 : 		 DESTRUCTION добавили еще один концерт

24 июн 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Драйв-ин-концерты? Да ну не!»

15 июн 2020 : 		 DESTRUCTION отыграют концерт летом

6 июн 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

16 май 2020 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Правительство нам помогло»

12 май 2020 : 		 Концертное видео DESTRUCTION

5 май 2020 : 		 Трек-лист нового концертного релиза DESTRUCTION

1 май 2020 : 		 Трейлер концертного релиза DESTRUCTION

20 апр 2020 : 		 Концертный релиз DESTRUCTION выйдет весной

16 дек 2019 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о Ральфе Сантолле: «Он был одним из первых по-настоящему талантливых соло-гитаристов в дэт-металле»

12 окт 2019 : 		 DESTRUCTION едут в тур с LEGION OF THE DAMNED и SUICIDAL ANGELS

14 авг 2019 : 		 Вокалист DESTRUCTION надеется на тур «Большой четвёрки»

13 авг 2019 : 		 Обучающее видео от DESTRUCTION

10 авг 2019 : 		 Новая песня DESTRUCTION

21 июл 2019 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 июн 2019 : 		 DESTRUCTION представляют новый состав

16 май 2019 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

26 апр 2019 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет летом

28 фев 2019 : 		 DESTRUCTION нашли гитариста

20 фев 2019 : 		 DESTRUCTION завершили запись ударных

20 июл 2018 : 		 DESTRUCTION нашли барабанщика

14 июл 2018 : 		 Редкое концертное видео DESTRUCTION
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Документальные ролик от DESTRUCTION



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DESTRUCTION опубликовали семиминутный документальный ролик о том, как прошли первые пост-ковидные концерты группы, состоявшиеся в начале июля в Швейцарии.

DESTRUCTION Releases Mini Documentary On 'Socially Distanced' Concerts In Switzerland





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