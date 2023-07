сегодня



GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустят альбом летом



GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустят новую работу, получившую название "Heavy Hitters II", 11 августа:



01. Sledgehammer

02. Carry On

03. The Stroke

04. Radioactive

05. Smokestack Lightning

06. Hold On (I'm Coming)

07. Stay With Me

08. Shout

09. New Sensation

10. Jumpin' Jack Flash

11. Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)

12. It's A Wonderful Life







+0 -0



просмотров: 154