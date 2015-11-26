|
|
|
все новости группы
|
сегодня
GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой
Deadline Music, подразделение Cleopatra Records, Inc., восемнадцатого декабря выпустит новую работу GEORGE LYNCH & JEFF PILSON "Heavy Hitters", в который войдут кавер-версии Duran Duran “Ordinary World”, Prince “Kiss”, OneRepublic “Apologize”, Carole King “I Feel The Earth”, Oasis “Champagne Supernova” и других.
Трек-лист:
"One Of Us
"You Got The Love"
"I Feel The Earth"
"Ordinary World"
"Music"
"Apologize"
"Nowhere To Run"
"Kiss"
"It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)"
"Champagne Supernova"
"Lucille" (Bonus track)
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).