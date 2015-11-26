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George Lynch

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27 ноя 2020 : 		 GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами

11 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST

18 июн 2018 : 		 GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT

23 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH исполняет LYNCH MOB

27 апр 2016 : 		 GEORGE LYNCH сочинил саундтрек к новой игре Romero и Carmack'a

24 авг 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a завершает работу над дебютом

3 июн 2015 : 		 Новое видео GEORGE LYNCH

20 май 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a выйдет в июле

15 апр 2015 : 		 GEORGE LYNCH: «Талантливые вокалисты увлекают меня больше, чем гитаристы»

31 мар 2014 : 		 GEORGE LYNCH не верит в реюнион DOKKEN

27 ноя 2013 : 		 GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO работают над саундтреком

6 фев 2013 : 		 GEORGE LYNCH продает свой мотоцикл

4 апр 2012 : 		 GEORGE LYNCH выпустит ЕР в мае

25 июн 2011 : 		 Новая песня GEORGE LYNCH'a

10 май 2011 : 		 GEORGE LYNCH выпустит сольный альбом
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GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой



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Deadline Music, подразделение Cleopatra Records, Inc., восемнадцатого декабря выпустит новую работу GEORGE LYNCH & JEFF PILSON "Heavy Hitters", в который войдут кавер-версии Duran Duran “Ordinary World”, Prince “Kiss”, OneRepublic “Apologize”, Carole King “I Feel The Earth”, Oasis “Champagne Supernova” и других.

Трек-лист:

"One Of Us
"You Got The Love"
"I Feel The Earth"
"Ordinary World"
"Music"
"Apologize"
"Nowhere To Run"
"Kiss"
"It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)"
"Champagne Supernova"
"Lucille" (Bonus track)

GEORGE LYNCH & JEFF PILSON To Release Heavy Hitters Album In December; Includes Covers Of Hits By PRINCE, DURAN DURAN, And More



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