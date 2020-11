сегодня



GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой



Deadline Music, подразделение Cleopatra Records, Inc., восемнадцатого декабря выпустит новую работу GEORGE LYNCH & JEFF PILSON "Heavy Hitters", в который войдут кавер-версии Duran Duran “Ordinary World”, Prince “Kiss”, OneRepublic “Apologize”, Carole King “I Feel The Earth”, Oasis “Champagne Supernova” и других.



Трек-лист:



"One Of Us

"You Got The Love"

"I Feel The Earth"

"Ordinary World"

"Music"

"Apologize"

"Nowhere To Run"

"Kiss"

"It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)"

"Champagne Supernova"

"Lucille" (Bonus track)







+0 -0



просмотров: 145