19 авг 2023



GEORGE LYNCH выпустил новый трек



GEORGE LYNCH сообщил о том, что восьмого сентября на Rat Pak Records состоится релиз нового альбома "Guitars At The End Of The World":



01. The Knowing

02. Psycho Beta

03. The Crucible

04. The Passage

05. Borracho Boogie Delux

06. Shadow Of The Needle

07. The Wolf

08. Serpentarium

09. The Ritual

10. Contraflow



Bonus tracks (CD and digital versions only)



11. Tone Bender

12. Brilliant Lion From The Second Mountain

13. Bitches Be Trippin'







