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GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски



GEORGE LYNCH в недавнем интервью подверг критике людей, отказывающихся носить маски:



«Меня действительно радует, когда я слышу о таких местах, как [Великобритания] и другие страны — Вьетнам и Новая Зеландия, — которые делают правильные вещи, выполняют свой долг и держатся вместе, прилагая единые согласованные усилия безо всей этой борьбы. И здесь [в США] у нас этого, очевидно, нет — мы политически поляризованы, пандемия стала политическим футболом, и это совершенно нелепо и очень легкомысленно, эгоистично, безответственно и по-детски.



Я считаю, что всем нужно делать правильные вещи. И если для вас страдание надевать маску — детки, вы просто не знаете, что такое страдание».







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