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GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN



GEORGE LYNCH в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о тех впечатлениях, что он испытывает от выступлений с DOKKEN, пусть и в рамках всего трёх песен:



«Это оказалось [весело] на самом деле, даже больше, чем я мог предположить. Я бы не подумал... Потому что мы с Don'ом [Dokken'ом, лидером DOKKEN] враждовали друг с другом на разных уровнях на протяжении десятилетий. И это довольно странная история, если подумать. И иногда мне становится не по себе, потому что когда я выхожу на сцену, мне приходится присутствовать там, и, конечно же, они играют песни, которые я написал. И [нынешний гитарист DOKKEN] Jon [Levin] — замечательный парень, мы друзья. Но они исполняют все мои песни, а потом я выхожу.



Я полагаю, что всё сводится к тому, что мы артисты, и если я буду тратить свое время на плач по любому поводу, я только наврежу себе и фанатам, а это никому не принесёт ничего хорошего. Поэтому я стараюсь относиться ко всему этому с позитивом. И на самом деле всем было хорошо. Фанатам это нравится. Мне нравится это делать, потому что самое простое, что я могу делать, это играть песни DOKKEN — песни, которые я помогал писать 35, 40 лет назад, которые я могу сыграть во сне с одной рукой, связанной за спиной, выйти на сцену и наслаждаться этим, не работать так усердно и просто реально наслаждаться тем, что я делаю, наслаждаться моментом. И это путь наименьшего сопротивления. Многие другие проекты, которыми я занимаюсь, не так легко продать. Когда я занимаюсь проектом KXM или чем-то ещё, мне иногда приходится немного поработать над этим — мне приходится работать над этим немного усерднее. Каким всё должно быть? Как я должен играть? Как я должен выглядеть? Как я должен это продать? С DOKKEN у меня нет таких проблем и забот, потому что вся работа уже сделана, мы уже определились, что мы собой представляем, и я знаю, что делать. Так что это просто, как я уже сказал — путь наименьшего сопротивления иногда оказывается правильным».



Что касается того, почему он исполняет с DOKKEN только три песни, а не играет весь сет, он ответил:



«Ну, вероятно, это экономическая сторона вопроса со стороны Don'а. Я к тому, что Don владеет названием группы. На данный момент оно работает на меня на всех уровнях, и, очевидно, оно работает на Don'а, так что если ничего не сломано, зачем это чинить? И я не знаю... Я бы просто предположил, что он беспокоится, что что-то может всплыть, если он будет со мной работать, и тогда у него не будет того, что он создал за все эти годы. Это тоже есть. И, возможно, с финансовой точки зрения это будет не столь — я не знаю — не столь позитивно для него. Я не уверен; мы об этом не говорили. Но то, что мы делаем сейчас, работает. Очевидно, то, о чём вы только что говорили, — это то, о чём все думают, но эй, не мне решать. Но я точно чувствую, что это имело бы смысл [играть весь сет]; я вижу, что это имеет смысл. Я уже там — почему бы мне просто не выйти и не закончить играть остальные песни, которые являются частью моего наследия? Людям бы это понравилось. Об этом можно думать по-разному. Есть то, что мы делаем в рамках бизнеса, и я не стыжусь этого. Я не думаю, что говорить о деловой стороне музыки — это плохо. Это не отвлекает от искусства; это не отвлекает от творческой составляющей. Это две разные стороны одной медали. Нам всем нужно зарабатывать на жизнь. Но у вас должен быть баланс: ценить и создавать музыку, которую вы любите и которая нравится людям, и в то же время она должна иметь финансовый эффект. Поэтому я не знаю точно, почему мы до сих пор не собрались вместе на более полной основе, когда я играю весь сет, но у меня есть ощущение, что это, скорее всего, финансовый вопрос».



На вопрос, были ли разговоры о том, что классический состав DOKKEN снова воссоединится для сочинения и записи новой музыки, George сказал:



«Мы [говорили об этом], и такая возможность появлялась каждые несколько лет. И у нас были предложения, и это хорошие предложения. Но на данном этапе нашей карьеры, когда мы все вроде как утвердились на других направлениях, сложно собрать нас всех вместе. И даже если предложения хорошие, этого недостаточно, чтобы заставить всех нас просто остановить то, что мы делаем, и перестроить свою карьеру ради этого. Каждый раз, когда речь об этом заходит, мы всегда наталкиваемся на подобные препятствия. Никто в этом не виноват, но это кажется просто невозможным».







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