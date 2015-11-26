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George Lynch

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10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse

7 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»

8 дек 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON

27 ноя 2020 : 		 GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами

11 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST

18 июн 2018 : 		 GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT

23 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH исполняет LYNCH MOB

27 апр 2016 : 		 GEORGE LYNCH сочинил саундтрек к новой игре Romero и Carmack'a

24 авг 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a завершает работу над дебютом

3 июн 2015 : 		 Новое видео GEORGE LYNCH

20 май 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a выйдет в июле

15 апр 2015 : 		 GEORGE LYNCH: «Талантливые вокалисты увлекают меня больше, чем гитаристы»

31 мар 2014 : 		 GEORGE LYNCH не верит в реюнион DOKKEN
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GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением



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JEFF PILSON в рамках недавнего интервью сообщил, что работает вместе с GEORGE'ом LYNCH'ем над альбомом "Heavy Hitters 2", в который войдут одиннадцать треков, включая кавер-версию Sam Smith'a "Stay With Me" и оригинальную рождественскую тему.

«Мы делаем каверы, что очень весело. Мы можем немного поэкспериментировать. Так что мы записываем ещё один такой альбом. И я не знаю, когда он выйдет. Но, скорее всего, это произойдёт в ближайшие пару месяцев».

Что касается того, как далеко они продвинулись в процессе записи, Pilson сказал:

«Мы только что записали седьмую песню. Но сейчас мы делаем только музыкальные партии. Мы ещё не занимались вокалом. И есть только несколько басовых дорожек. Brian Tichy собирается записать барабаны, когда мы закончим работу над 11 песнями. Так что у нас уже есть семь песен с музыкальными дорожками»,

GEORGE LYNCH And JEFF PILSON Are Working On Another








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