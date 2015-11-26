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GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением



JEFF PILSON в рамках недавнего интервью сообщил, что работает вместе с GEORGE'ом LYNCH'ем над альбомом "Heavy Hitters 2", в который войдут одиннадцать треков, включая кавер-версию Sam Smith'a "Stay With Me" и оригинальную рождественскую тему.



«Мы делаем каверы, что очень весело. Мы можем немного поэкспериментировать. Так что мы записываем ещё один такой альбом. И я не знаю, когда он выйдет. Но, скорее всего, это произойдёт в ближайшие пару месяцев».



Что касается того, как далеко они продвинулись в процессе записи, Pilson сказал:



«Мы только что записали седьмую песню. Но сейчас мы делаем только музыкальные партии. Мы ещё не занимались вокалом. И есть только несколько басовых дорожек. Brian Tichy собирается записать барабаны, когда мы закончим работу над 11 песнями. Так что у нас уже есть семь песен с музыкальными дорожками»,







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