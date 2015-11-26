GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением
JEFF PILSON в рамках недавнего интервью сообщил, что работает вместе с GEORGE'ом LYNCH'ем над альбомом "Heavy Hitters 2", в который войдут одиннадцать треков, включая кавер-версию Sam Smith'a "Stay With Me" и оригинальную рождественскую тему.
«Мы делаем каверы, что очень весело. Мы можем немного поэкспериментировать. Так что мы записываем ещё один такой альбом. И я не знаю, когда он выйдет. Но, скорее всего, это произойдёт в ближайшие пару месяцев».
Что касается того, как далеко они продвинулись в процессе записи, Pilson сказал:
«Мы только что записали седьмую песню. Но сейчас мы делаем только музыкальные партии. Мы ещё не занимались вокалом. И есть только несколько басовых дорожек. Brian Tichy собирается записать барабаны, когда мы закончим работу над 11 песнями. Так что у нас уже есть семь песен с музыкальными дорожками»,
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).