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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
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George Lynch

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25 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»

18 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Я не пытаюсь идти в ногу с Yngwie Malmsteen'ом и Эдди Ван Халеном»

4 дек 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек

18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse

7 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»

8 дек 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON

27 ноя 2020 : 		 GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами
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GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»



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В рамках недавней беседы с VintageRock Pod GEORGE LYNCH ответил на вопрос, вероятен ли реюнион DOKKEN:

«Нет. Короткий ответ — нет. Причина в том, что, во-первых, Mick ушёл на пенсию. Он продал свои барабаны, избавился от них. Он больше не играет. Может быть, он играет на джемах временами. И для своего психического и физического здоровья он просто отключился от всего мира и не отвечает на наши звонки. Это нормально. Я думаю, ему нужно было это сделать, и я уважаю его за это. В каком-то смысле это грустно, потому что мы были друзьями на протяжении десятилетий и построили что-то вместе; мы вместе поднялись. Именно мы с Mick'ом были первыми — до Jeff'a или Don'a. Я бы хотел по-прежнему дружить с ним и поддерживать отношения, но всё в порядке.

Jeff уже в FOREIGNER, по-моему, лет 15, не помню. У них всё очень хорошо. Он очень занят. А мы занимаемся своими побочными делами — THE END MACHINE, проектами "Heavy Hitters", мы делаем это вместе. Мы живём через дорогу друг от друга, так что мы всегда работаем вместе. Мы любим друг друга, и мы всегда мечтаем о том, чтобы сделать что-то другое в рамках группы, что мы могли бы взять с собой в тур и снова пройти весь путь создания группы по типу DOKKEN. Даже в нашем возрасте мы говорим об этом и надеемся, что когда-нибудь мы сможем это сделать...»




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