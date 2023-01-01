сегодня



GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»



В рамках недавней беседы с VintageRock Pod GEORGE LYNCH ответил на вопрос, вероятен ли реюнион DOKKEN:



«Нет. Короткий ответ — нет. Причина в том, что, во-первых, Mick ушёл на пенсию. Он продал свои барабаны, избавился от них. Он больше не играет. Может быть, он играет на джемах временами. И для своего психического и физического здоровья он просто отключился от всего мира и не отвечает на наши звонки. Это нормально. Я думаю, ему нужно было это сделать, и я уважаю его за это. В каком-то смысле это грустно, потому что мы были друзьями на протяжении десятилетий и построили что-то вместе; мы вместе поднялись. Именно мы с Mick'ом были первыми — до Jeff'a или Don'a. Я бы хотел по-прежнему дружить с ним и поддерживать отношения, но всё в порядке.



Jeff уже в FOREIGNER, по-моему, лет 15, не помню. У них всё очень хорошо. Он очень занят. А мы занимаемся своими побочными делами — THE END MACHINE, проектами "Heavy Hitters", мы делаем это вместе. Мы живём через дорогу друг от друга, так что мы всегда работаем вместе. Мы любим друг друга, и мы всегда мечтаем о том, чтобы сделать что-то другое в рамках группы, что мы могли бы взять с собой в тур и снова пройти весь путь создания группы по типу DOKKEN. Даже в нашем возрасте мы говорим об этом и надеемся, что когда-нибудь мы сможем это сделать...»







+0 -0



просмотров: 120

