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*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
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George Lynch

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GEORGE LYNCH о том, что не попал в Top250 лучших гитаристов



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GEORGE LYNCH в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил свое отсутствие в свежем рейтинге журнала Rolling Stone "The 250 Greatest Guitarists Of All Time", а также обращает ли он в принципе внимание на подобные списки:

«Я обращаю на них внимание, только если там есть мое имя. Я ищу свое имя. Если я не вижу своего имени, то списываю такой список со счетов».

Далее он продолжил на более серьезной волне, сказав: «В моем сознании есть доля эго. Конечно, оно реагирует на происходящее, но я стараюсь не обращать на это внимания, хотя, конечно, всем нам не все равно. Ты хочешь, чтобы тебя признавали за то, что ты делаешь, ты много работаешь, ты любишь то, что делаешь, и думаешь, что создаешь что-то ценное, что, по крайней мере, некоторые люди ценят. Поэтому я не рассматриваю данный вопрос в контексте конкурса, но я уверен, что это важно для таких людей, как я, которые много работают и, надеюсь, хотели бы, чтобы их воспринимали как создавших что-то ценное. Поэтому я считаю, что признание имеет значение.

Но послушайте, ранжирование артистов — это такая нелепая идея. По-моему, в этом нет никакого смысла. Я к тому, что все в искусстве субъективно. Как можно утверждать, что один музыкант занимает семнадцатую, а другой именно восемнадцатую строчку? Это вообще не имеет никакого логического обоснования.

В общем, я думаю, что многие из подобных опросов, и исторически это так, на самом деле являются скорее проверкой популярности. Например, Mick Mars [MÖTLEY CRÜE] был признан гитаристом номер один или два в 80-е годы. Он хороший гитарист — просто замечательный — но я уверен, что это было связано скорее с тем, что MÖTLEY CRÜE были очень популярной группой. А вот оценка Angus Young [AC/DC], которую он получил, на мой взгляд, правильная, так и должно быть, но не по той же причине, что и Yngwie [Malmsteen]. Так что это разные вещи. Я считаю, что с точки зрения рок-пантеона и того, что он сделал для рок-н-ролла, Angus Young, пожалуй, более значимый гитарист, чем такой человек, как Yngwie, но в соревновании по мастерству игры на лид-гитаре он не сможет победить Yngwie».




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