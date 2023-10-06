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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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George Lynch

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6 окт 2023 : 		 Эго убило классический состав DOKKEN? Отвечает GEORGE LYNCH

19 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпустил новый трек

4 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпускает новый альбом

29 июл 2023 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустят альбом летом

6 июн 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Сила в бабках!»

25 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»

18 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Я не пытаюсь идти в ногу с Yngwie Malmsteen'ом и Эдди Ван Халеном»

4 дек 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек

18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse
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Эго убило классический состав DOKKEN? Отвечает GEORGE LYNCH



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В рамках недавнего интервью с GEORGE'ом LYNCH'ем у него спросили, согласен ли он с утверждением Jeff'a Pilson'a, что именно «эго большинства участников» разрушило оригинальный состав DOKKEN, на что он ответил:

«О, я бы не стал называть "эго" во множественном числе, нет. Послушайте, у каждого есть эго. Эго — странное слово. Оно может означать много разных вещей. Есть, например, общее слово, которое означает — я не знаю точно что... Кажется, я догадываюсь, что он имеет в виду. Но да, не углубляясь в эту тему, я бы сказал, что некоторые из нас преследовали интересы всех, а некоторые — или даже меньше, чем некоторые, — преследовали интересы только самих себя. Вот в этом и заключалась борьба».




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6 окт 2023
gravitgroove
Играет на четверть шишечки Ван Халена и грязен, как Пейдж, а эго как у Чубайса и Грефа вместе взятых

просмотров: 323

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