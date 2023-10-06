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Эго убило классический состав DOKKEN? Отвечает GEORGE LYNCH



В рамках недавнего интервью с GEORGE'ом LYNCH'ем у него спросили, согласен ли он с утверждением Jeff'a Pilson'a, что именно «эго большинства участников» разрушило оригинальный состав DOKKEN, на что он ответил:



«О, я бы не стал называть "эго" во множественном числе, нет. Послушайте, у каждого есть эго. Эго — странное слово. Оно может означать много разных вещей. Есть, например, общее слово, которое означает — я не знаю точно что... Кажется, я догадываюсь, что он имеет в виду. Но да, не углубляясь в эту тему, я бы сказал, что некоторые из нас преследовали интересы всех, а некоторые — или даже меньше, чем некоторые, — преследовали интересы только самих себя. Вот в этом и заключалась борьба».







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