GEORGE LYNCH о списке лучших гитаристов: «Коротковат!»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью прокомментировал свое отсутствие в опубликованном Rolling Stone списке "The 250 Greatest Guitarists Of All Time":



«Я скажу так — в нем всего 250 гитаристов и это очень короткий список. Но, видимо, мой менеджмент связался с Rolling Stone, с теми, кто составляет подобные чарты — а это большой офис, небоскреб в Нью-Йорке — и важный парень там сказал: " В списке лучших гитаристов George Lynch был 251". Так что если бы это был 251 лучший гитарист, я бы вошел в этот рейтинг.



Вот что я вам скажу: я считаю, что быть последним было бы почти круче, чем первым. Потому что первым парнем должен быть Джими Хендрикс, конечно, или кто-нибудь еще — такие парни, как [Джефф] Бек, Эдди [Ван Хален], все известные ребята. Но ты не будешь в этой группе. Так что ты будешь ниже, где-то 32 или около того. Я бы предпочел быть 251, потому что, по крайней мере, ты хоть как-то выделяешься, а не находишься где-то в середине».







