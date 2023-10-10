Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 16
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 14
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участникам... 12
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 30
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
[= ||| все новости группы



*

George Lynch

*



10 окт 2023 : 		 GEORGE LYNCH хвалит RICHIE FAULKNER'а

6 окт 2023 : 		 Эго убило классический состав DOKKEN? Отвечает GEORGE LYNCH

19 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпустил новый трек

4 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпускает новый альбом

29 июл 2023 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустят альбом летом

6 июн 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Сила в бабках!»

25 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»

18 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Я не пытаюсь идти в ногу с Yngwie Malmsteen'ом и Эдди Ван Халеном»

4 дек 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек

18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEORGE LYNCH хвалит RICHIE FAULKNER'а



zoom
GEORGE LYNCH в интервью Let's Rock поделился мнением о своем зяте, RICHIE FAULKNER'e:

«Он естественный. Он не притворяется. Этот парень просто великолепен - он даже не осознает, насколько он великолепен; он настолько великолепен. [Смеется] Он напоминает мне моего учителя игры на гитаре, когда я был маленьким. У меня был такой парень. И он был настолько развит в своей игре. И это было - когда бы это ни было — в конце 60-х, начале 70-х, наверное. И его руки были такими развитыми. Его вибрато, его умения — всё; у него было всё это. И я подумал: "О!". Я хотел быть похожим на него. Я с нетерпением ждал уроков каждую неделю и всегда хотел произвести на него впечатление, но у меня никогда не получалось. А он всегда был на высоте. Но теперь Richie очень напоминает мне его. Даже то, как он выглядит, его поведение, его выражения — все в нем такое... У него настолько зрелый стиль, настолько глубокий, что я просто мучаюсь, пытаясь что-то придумать, а он отвечает: "Все уже готово". Просто "Да черт возьми!" [смеется]»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 окт 2023
gravitgroove
Эти похвалы были бы убедительны, если бы их давал кто-то типа Варрента Де Мартини или того Скольника, а не этот князь песочного шума.

просмотров: 194

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом