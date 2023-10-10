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GEORGE LYNCH хвалит RICHIE FAULKNER'а



GEORGE LYNCH в интервью Let's Rock поделился мнением о своем зяте, RICHIE FAULKNER'e:



«Он естественный. Он не притворяется. Этот парень просто великолепен - он даже не осознает, насколько он великолепен; он настолько великолепен. [Смеется] Он напоминает мне моего учителя игры на гитаре, когда я был маленьким. У меня был такой парень. И он был настолько развит в своей игре. И это было - когда бы это ни было — в конце 60-х, начале 70-х, наверное. И его руки были такими развитыми. Его вибрато, его умения — всё; у него было всё это. И я подумал: "О!". Я хотел быть похожим на него. Я с нетерпением ждал уроков каждую неделю и всегда хотел произвести на него впечатление, но у меня никогда не получалось. А он всегда был на высоте. Но теперь Richie очень напоминает мне его. Даже то, как он выглядит, его поведение, его выражения — все в нем такое... У него настолько зрелый стиль, настолько глубокий, что я просто мучаюсь, пытаясь что-то придумать, а он отвечает: "Все уже готово". Просто "Да черт возьми!" [смеется]»







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