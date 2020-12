сегодня



Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON



Deadline Music, подразделение Cleopatra Records, Inc., восемнадцатого декабря выпустит новую работу GEORGE LYNCH & JEFF PILSON "Heavy Hitters", в которую войдут кавер-версии Duran Duran “Ordinary World”, Prince “Kiss”, OneRepublic “Apologize”, Carole King “I Feel The Earth”, Oasis “Champagne Supernova” и других.



Трек-лист:



01. One Of Us (originally by Joan Osbourne)



02. You Got The Love (originally by Rufus & Chaka Khan)



03. I Feel The Earth (originally by Carole King)



04. Ordinary World (originally by DURAN DURAN)



05. Music (originally by Madonna)



06. Apologize (originally by ONEREPUBLIC & Timbaland)



07. Nowhere To Run (originally by Martha Reeves & THE VANDELLAS)



08. Kiss (originally by Prince)



09. It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) (originally by R.E.M.)



10. Champagne Supernova (originally by OASIS)



Bonus track (CD only)



11. Lucille (originally by Little Richard)



Композиция Ordinary World доступна для прослушивания ниже.













+1 -0



просмотров: 201