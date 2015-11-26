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George Lynch

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14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами

11 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST

18 июн 2018 : 		 GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT

23 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH исполняет LYNCH MOB

27 апр 2016 : 		 GEORGE LYNCH сочинил саундтрек к новой игре Romero и Carmack'a

24 авг 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a завершает работу над дебютом

3 июн 2015 : 		 Новое видео GEORGE LYNCH

20 май 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a выйдет в июле

15 апр 2015 : 		 GEORGE LYNCH: «Талантливые вокалисты увлекают меня больше, чем гитаристы»

31 мар 2014 : 		 GEORGE LYNCH не верит в реюнион DOKKEN

27 ноя 2013 : 		 GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO работают над саундтреком

6 фев 2013 : 		 GEORGE LYNCH продает свой мотоцикл

4 апр 2012 : 		 GEORGE LYNCH выпустит ЕР в мае

25 июн 2011 : 		 Новая песня GEORGE LYNCH'a

10 май 2011 : 		 GEORGE LYNCH выпустит сольный альбом
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GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19



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GEORGE LYNCH вновь подверг критике власти США за их неспособность справиться с COVID-19:

«Есть много мест на планете, включая Китай, откуда всё и пошло, но они справляются очень неплохо, все вместе, они вернули бизнес, спортивные события и концерты, вернувшись к обычной жизни. А у нас вот так. Так что нам нужно, чтобы в комнату наконец-то пришли взрослые. Нам нужно пройти через некоторую самонавязчивую сдержанность. Мы не можем быть как кучка больших детей — просто мы хотим всего, и мы хотим всего этого сейчас, и мы не хотим чувствовать боль, и мы просто хотим всего, что хотим, потому что мы этого хотим, потому что мы американцы, и мы не должны ничем жертвовать. Ну нет — ты должен. Иначе это будет продолжаться бесконечно, и это будет не здорово на всех уровнях — экономическом и ментальном.

Мне очень повезло, и многим моим друзьям очень повезло, что у нас есть студии, мы можем создавать музыку, чтобы зарабатывать на жизнь. Но как насчёт того парня, который приносит мне еду, ведь он должен выйти на передовую и поставить себя под удар, себя и свою семью. Мы должны заботиться друг о друге и остерегаться друг друга, а не просто говорить: "Ну, волнуйся за себя". Поэтому, когда мы начнём заботиться друг о друге, я думаю, что всё начнёт меняться, и, в свою очередь, мы начнём справляться с этим».

GEORGE LYNCH Criticizes America





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