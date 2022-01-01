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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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George Lynch

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4 дек 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек

18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse

7 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»

8 дек 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON

27 ноя 2020 : 		 GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами

11 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST

18 июн 2018 : 		 GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT
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GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек



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"It's A Wonderful Life", новая рождественская композиция от GEORGE'a LYNCH'a и JEFF'a PILSON'a, доступна для прослушивания ниже.




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