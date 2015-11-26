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GEORGE LYNCH : «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»



В новом интервью для подкаста "Cobras & Fire" легендарный гитарист George Lynch выразил своё мнение о термине "hair metal" (хэйр-металл, также называемый глэм-металлом), который был придуман в конце 1990-х как уничижительное название для групп, которые, как считалось, были показушными и не имели никакого содержания:



«Вообще-то это не тот жанр, который можно рассматривать слишком серьёзно. Но он позволил мне сделать карьеру. Поэтому я уважаю его в этом смысле; он и привёл меня к тому, где я нахожусь. Есть группы из этого жанра, которые мне очень нравятся, и RATT — одна из них; я люблю RATT. Я люблю их песни, я люблю Warren'а [DeMartini, гитариста RATT], и мне нравится то, что они делают сейчас, и что они делали тогда. Так что я не знаю — есть кое-что, что мне во всём этом нравится. Но в целом я продукт 1960-х и 1970-х, и мои герои — из тех эпох».







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