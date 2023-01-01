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*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
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George Lynch

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|||| 18 апр 2023

GEORGE LYNCH: «Я не пытаюсь идти в ногу с Yngwie Malmsteen'ом и Эдди Ван Халеном»



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В новом интервью для Tulsa Music Stream George'a Lynch'a, который считается одним из самых известных и влиятельных металл-гитаристов 1980-х годов, спросили, не чувствует ли он с возрастом утрату ловкости рук, на что он ответил:

«Не в том смысле, в котором вы это подразумеваете, а в том смысле, что я уже не так часто этим занимаюсь. Сейчас не 1980-е, я не стараюсь быть тем самым парнем. Я не пытаюсь делать гиперрастяжку и играть на сверхзвуковых скоростях или что-то в этом роде. Я играю не для того, чтобы произвести впечатление на других гитаристов, как раньше. И я не собираюсь добиваться успеха в этом, потому что есть парни, которые... Я имею в виду, что этот корабль ушёл. Мне 68 лет... И плюс, если говорить о техническом уровне, я не собираюсь получать за это награды.

Моя цель — просто играть то, к чему лежит моя душа, а на практическом уровне — исполнять то, что уместно для песни. Иногда для этого нужно быть техничным и быстрым, а иногда нет. Я считаю, что не должен реагировать на кого-то ещё, чтобы попытаться конкурировать. Поэтому я не пытаюсь исполнять эти гипертехнические вещи слишком часто. То есть я всё еще делаю это в определённой степени, но это не суть моей игры; я не пытаюсь идти в ногу с Yngwee Malmsteen'ом, Эдди Ван Халеном или кем-то ещё. Я учился у других людей, которых слушал, — современных музыкантов, которые очень впечатляюще и красиво играют. Они вдохновляют».




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