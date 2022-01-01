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RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»



Ray West (SPREAD EAGLE) рассказал, почему перестал быть членом GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM:



«Я знаю [альбом LYNCH MOB] "Wicked Sensation" [по прослушиванию] несколько раз, но я никогда не работал над песнями раньше, не разбирал и не учил их — ничего подобного. Так что это был небольшой вызов, и, как вы видите, как оказалось для меня, очень большой вызов, потому что, послушайте, для того чтобы выступить на концерте, быть уверенным, выдержать его и выйти с блеском, я должен владеть этими мелодиями в своей ДНК. И этого просто не произошло — просто не состоялось для меня. Я был слаб. Все то, что, как я думал, я мог бы сделать без особого труда... Я должен репетировать. Я не парень с обложки. Я не могу просто так взять и сделать что-то подобное для себя. Хотел бы я сказать, что я тот самый каверщик, потому что я могу сделать это где угодно. И дело не в том, что текст меня душит.



Это не сработало. Я попробовал кое-что. Не получилось... Но я хотя бы сделал это; я попробовал. Но знаешь, иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, брат... Я отлично провел время. Частично это смесь отличного времяпрепровождения и просто неудачной механики. Что я могу тебе сказать? Я отлично провел время!»











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