Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*Новое видео AVANTASIA 8
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA 8
*Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
[= ||| все новости группы



*

George Lynch

*



18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse

7 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»

8 дек 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON

27 ноя 2020 : 		 GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами

11 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST

18 июн 2018 : 		 GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT

23 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH исполняет LYNCH MOB
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»



zoom
Ray West (SPREAD EAGLE) рассказал, почему перестал быть членом GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM:

«Я знаю [альбом LYNCH MOB] "Wicked Sensation" [по прослушиванию] несколько раз, но я никогда не работал над песнями раньше, не разбирал и не учил их — ничего подобного. Так что это был небольшой вызов, и, как вы видите, как оказалось для меня, очень большой вызов, потому что, послушайте, для того чтобы выступить на концерте, быть уверенным, выдержать его и выйти с блеском, я должен владеть этими мелодиями в своей ДНК. И этого просто не произошло — просто не состоялось для меня. Я был слаб. Все то, что, как я думал, я мог бы сделать без особого труда... Я должен репетировать. Я не парень с обложки. Я не могу просто так взять и сделать что-то подобное для себя. Хотел бы я сказать, что я тот самый каверщик, потому что я могу сделать это где угодно. И дело не в том, что текст меня душит.

Это не сработало. Я попробовал кое-что. Не получилось... Но я хотя бы сделал это; я попробовал. Но знаешь, иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, брат... Я отлично провел время. Частично это смесь отличного времяпрепровождения и просто неудачной механики. Что я могу тебе сказать? Я отлично провел время!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом