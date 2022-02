сегодня



GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM



GEORGE LYNCH представил «свой идеальный состав» группы: в GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM помимо него задействованы вокалист Andrew Freeman (LAST IN LINE), барабанщик Jimmy D'Anda (BULLETBOYS) и басист Rob DeLuca (Sebastian Bach, UFO, SPREAD EAGLE).

















































