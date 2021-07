сегодня



Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH



GEORGE LYNCH впервые в своей карьере выпустил полностью инструментальную пластинку, получившую название "Seamless", двадцатого августа на Rat Pak Records. Она была записана при участии барабанщика Jimmy D'Anda и басиста Eric Loiselle.



Трек-лист:



01. Quiver



02. Cola



03. TJ69



04. Death By A Thousand Licks



05. iThink



06. Sharks With Laser Beams



07. Octavia



08. Supersonic Hypnotic Groove Thing



09. Falling Apart



Bonus tracks



10. Blue Light Effect



11. House Of Eternal Return



12. The Weight







+0 -0



просмотров: 196