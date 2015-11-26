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George Lynch

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1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse

7 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»

8 дек 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON

27 ноя 2020 : 		 GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19

14 май 2020 : 		 GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами

11 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST

18 июн 2018 : 		 GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT

23 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH исполняет LYNCH MOB

27 апр 2016 : 		 GEORGE LYNCH сочинил саундтрек к новой игре Romero и Carmack'a

24 авг 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a завершает работу над дебютом

3 июн 2015 : 		 Новое видео GEORGE LYNCH

20 май 2015 : 		 Проект GEORGE'a LYNCH'a выйдет в июле

15 апр 2015 : 		 GEORGE LYNCH: «Талантливые вокалисты увлекают меня больше, чем гитаристы»

31 мар 2014 : 		 GEORGE LYNCH не верит в реюнион DOKKEN

27 ноя 2013 : 		 GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO работают над саундтреком
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GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой



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GEORGE LYNCH в рамках недавнего интервью сказал, что совершенно нормально принимать участие в разных проектах и записывать много пластинок:

«Мне кажется немного странным, когда люди спрашивают меня о количестве выпущенных мной записей, как будто это необычно. Но я не считаю это странным, потому я зарабатываю этим на жизнь, и мне нравится то, чем я зарабатываю на жизнь, поэтому я выпускаю столько, сколько могу, просто потому, что могу. В смысле, что ещё мне делать? Я не очень люблю просто сидеть и ничего не делать. Мне нравится быть занятым, мне нравится быть продуктивным, и я люблю сочинять музыку и играть на гитаре. Так что я буду делать это при любой возможности.

Оглядываясь назад, я не думаю, что сделал достаточно, чтобы удивить своих поклонников или даже бросить вызов самому себе. Я же оставался в основном в русле хард-рока — за некоторыми исключениями, такими как PROJECT NFIDELIKAH и ULTRAPHONIX, где я отправился в иные области с фанком и прочим. Но это не значит, что я играю радикально разные стили музыки. Это просто разные направления хард-рока, вот и всё».

GEORGE LYNCH Doesn





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