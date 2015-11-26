сегодня



GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой



GEORGE LYNCH в рамках недавнего интервью сказал, что совершенно нормально принимать участие в разных проектах и записывать много пластинок:



«Мне кажется немного странным, когда люди спрашивают меня о количестве выпущенных мной записей, как будто это необычно. Но я не считаю это странным, потому я зарабатываю этим на жизнь, и мне нравится то, чем я зарабатываю на жизнь, поэтому я выпускаю столько, сколько могу, просто потому, что могу. В смысле, что ещё мне делать? Я не очень люблю просто сидеть и ничего не делать. Мне нравится быть занятым, мне нравится быть продуктивным, и я люблю сочинять музыку и играть на гитаре. Так что я буду делать это при любой возможности.



Оглядываясь назад, я не думаю, что сделал достаточно, чтобы удивить своих поклонников или даже бросить вызов самому себе. Я же оставался в основном в русле хард-рока — за некоторыми исключениями, такими как PROJECT NFIDELIKAH и ULTRAPHONIX, где я отправился в иные области с фанком и прочим. Но это не значит, что я играю радикально разные стили музыки. Это просто разные направления хард-рока, вот и всё».







</div>





+0 -0



просмотров: 122

