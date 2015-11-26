23 фев 2021



GEORGE LYNCH планирует сольный альбом



GEORGE LYNCH в рамках недавнего интервью рассказал о том, что в ближайшее время выпустит сольный инструментальный альбом:



«Он готов. Уже какое-то время назад и называется 'Seamless'. Его выпуском будут заниматься Rat Pak Records. Я буквально на днях с ними общался и они планирует все на середину года, может к концу лета или даже в сентябре. Но в этом году».













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