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George Lynch

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|||| 6 июн 2023

GEORGE LYNCH: «Сила в бабках!»



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GEORGE LYNCH в программе "CooperTalk" так ответил на вопрос о пиках своей карьеры:

«Что ж, я буду честен с вами на сто тысяч процентов. Самые яркие моменты карьеры были не музыкальными, самые яркие моменты карьеры были финансовыми. И это важно. И я устал от людей, когда они говорят о музыкальном бизнесе, деньгах и прочем, они начинают: "Это противоречит чистоте искусства, художественному начинанию". Это просто обмен энергией. Так функционируют организмы.

Я люблю играть. Мне нравится этот бизнес. И когда в моей жизни наступил момент, что в течение долгого времени я был беден, причём большую часть своей жизни, и я вырос трудолюбивым, я работал с детства, ещё маленьким ребенком, и я горжусь этим. Поэтому, когда в моей жизни наступил момент, когда я почувствовал, что могу дышать и мне не нужно карабкаться на каждую гору в обе стороны, неся стокилограммовый груз камней зимой... Я могу немного расслабиться и наслаждаться процессом, а не работать, работать и работать, это был по-настоящему переломный момент в моей жизни, когда я почувствовал, что чего-то достиг. Я не уверен, как это назвать, но я чувствовал, что достиг точки, после которой у меня стало немного больше гибкости, немного больше свободы и больше безопасности в отношении моей семьи. И это, вероятно, было главным моментом в моём музыкальном путешествии. И мне очень жаль — вы могли бы подумать, что это связано с музыкой, но это не так. Вся сила в бабках!»

Он продолжил, что финансовая обеспеченность даёт определённый комфорт, который скорее способствует творчеству, чем ухудшает его:

«Я считаю, что мы лучше играем, лучше выступаем, лучше думаем, всё что угодно, когда мы расслаблены, — когда вы спокойно дышите и у вас нет позиции "бей или беги". Когда вы бедны и в отчаянии, у вас срабатывают разные факторы, отвлекающие от вашего занятия, и вы не в состоянии играть на максимуме своих возможностей. Я помню, что не был расслаблен на заре карьеры. Я был в студии и думал: "Всё поставлено на кон. Я должен сыграть лучшее соло в мире. Я должен сделать это правильно". Огромное давление. Вы испытываете беспокойство. Вы напряжены. Нечем дышать.

Раньше я на сцене постоянно испытывал такое состояние — и если честно, то подобного со мной не случалось уже много-много лет — регулярно я задыхался от возбуждения, вплоть до того, что терял сознание и попадал в больницу. На больших площадках с DOKKEN на постоянной основе. И это было очень тревожно. Потому что я так накручивал себя, что должен был доказать себе: "Это мой единственный шанс вырваться из безвестности и нищеты и доказать, что я важен и мне есть что сказать". И я выходил на сцену и не дышал, и мои руки застывали. Я плохо играл. Сейчас я расслаблен. У меня есть немного денег в банке. Вокруг меня не обрушиваются стены. Со мной всё будет хорошо. Моя семья в порядке. У меня много проектов. У меня много друзей, с которыми я играю и занимаюсь разными делами. И мы исполняем музыку; это не что-то из серии "сделай или умри". И мы очень увлечены этим, и я всегда выкладываюсь по полной, но я просто научился не мешать самому себе. И это был огромный, колоссальный урок именно для меня. А за этим пришла уверенность. И эта уверенность пришла благодаря деньгам. Поэтому, когда люди говорят, что деньги не имеют значения, я отвечаю: да, имеют. До определённого момента».




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