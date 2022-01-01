×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео RAMMSTEIN
24
Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL
21
KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»
16
Новое видео KID ROCK
13
Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ...
13
Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа»
9
Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта
9
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER
9
PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом
7
Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном
7
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео RAMMSTEIN
24
Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL
21
KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»
16
Новое видео KID ROCK
13
Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ...
13
все новости группы
George Lynch
США
Hard Rock
http://www.georgelynch.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/georgelynch
21 мар 2022
:
GEORGE LYNCH работает над новым альбомом
7 фев 2022
:
GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN
2 фев 2022
:
GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM
10 янв 2022
:
GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением
1 сен 2021
:
GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой
13 авг 2021
:
GEORGE LYNCH отменил концерты
10 авг 2021
:
GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»
27 июл 2021
:
Видео с выступления GEORGE LYNCH
22 июл 2021
:
Новая композиция GEORGE LYNCH
12 июл 2021
:
Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH
17 июн 2021
:
GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе
17 апр 2021
:
GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»
7 апр 2021
:
GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски
23 фев 2021
:
GEORGE LYNCH планирует сольный альбом
14 янв 2021
:
GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse
7 янв 2021
:
GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»
8 дек 2020
:
Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON
27 ноя 2020
:
GEORGE LYNCH & JEFF PILSON выпустят альбом зимой
14 окт 2020
:
GEORGE LYNCH критикует власти за реакцию на COVID-19
14 май 2020
:
GEORGE LYNCH призвал не делать тату с музыкантами
11 мар 2020
:
GEORGE LYNCH хочет в JUDAS PRIEST
18 июн 2018
:
GEORGE LYNCH о возможном появлении в RATT
23 янв 2017
:
GEORGE LYNCH исполняет LYNCH MOB
27 апр 2016
:
GEORGE LYNCH сочинил саундтрек к новой игре Romero и Carmack'a
24 авг 2015
:
Проект GEORGE'a LYNCH'a завершает работу над дебютом
3 июн 2015
:
Новое видео GEORGE LYNCH
20 май 2015
:
Проект GEORGE'a LYNCH'a выйдет в июле
15 апр 2015
:
GEORGE LYNCH: «Талантливые вокалисты увлекают меня больше, чем гитаристы»
31 мар 2014
:
GEORGE LYNCH не верит в реюнион DOKKEN
27 ноя 2013
:
GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO работают над саундтреком
6 фев 2013
:
GEORGE LYNCH продает свой мотоцикл
4 апр 2012
:
GEORGE LYNCH выпустит ЕР в мае
25 июн 2011
:
Новая песня GEORGE LYNCH'a
10 май 2011
:
GEORGE LYNCH выпустит сольный альбом
сегодня
GEORGE LYNCH работает над новым альбомом
GEORGE LYNCH сообщил о том, что работает над вторым сольным инструментальным альбомом.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 166
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).