GEORGE LYNCH : «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»



В новом интервью с Джеком Антонио из подкаста "Do You Know Jack?" гитарист DOKKEN и LYNCH MOB George Lynch рассказал о том, как подъём гранжа в начале 1990-х заставил большинство хард-рок-групп пропасть с радио и MTV, с резким падением продаж альбомов и туров:



«Изначально я не предвидел этого. Я был просто слеп. И я, и люди вокруг меня тоже были слепы и пострадали от этого, потому что мы всё ещё продолжали предполагать, что всё было так же, как было в 1980-х, — мы создавали альбомы по тому же принципу. Не то чтобы ты должен был измениться, чтобы соответствовать или что-то в этом роде, но это был период корректировки. Я пытался осознать всё это.



Я очень открыт для всего, хочу пробовать новые вещи и изучать музыку, с которой я не знаком. Так что я подумал: "Что в этом привлекательного или хорошего?" или что-то в этом роде, и я начал понимать и принимать это. Знаете — не играй гитарные соло в середине каждой песни, надень фланелевую рубашку, будь в депрессии и говори о чуши, которая имеет значение. Добавь все эти слабоумные и поверхностные атрибуты. Я понял. Значит, это было что-то вроде обучающей кривой. Это в некоторой степени слегка повлияло на меня в моём творчестве.



1990-е были для меня своего рода вакуумом, и я уверен, что так было и для большинства моих современников, что касается гитарной музыки. Мы все должны были сделать шаг назад. Так что это был, наверное, мой наименее продуктивный период — не то чтобы я не работал и не был продуктивным, но я был в поиске, так сказать».



Lynch также сказал, что оценил некоторые «ню-металлические» группы, которые переняли у гранжа альтернативное звучание конца 1990-х:



«У меня была [запись] под названием "Smoke This" в конце 1990-х и в начале 2000-х, которую я должен был назвать LYNCH BIZKIT — она была в стиле LIMP BIZKIT, чуть-чуть. Мне она нравилась, мне понравилась эта музыка. На самом деле я думаю, что LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа, и на самом деле я её большой поклонник. Я расслушал их несколько лет назад. Они великолепны».













