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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 32
*Новое видео U.D.O. 29
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George Lynch

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4 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH выпускает новый альбом

29 июл 2023 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустят альбом летом

6 июн 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Сила в бабках!»

25 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «MICK BROWN не отвечает на наши звонки»

18 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Я не пытаюсь идти в ногу с Yngwie Malmsteen'ом и Эдди Ван Халеном»

4 дек 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON выпустили рождественский трек

18 июл 2022 : 		 RAY WEST: «С GEORGE LYNCH не получилось»

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH AND THE ELECTRIC FREEDOM

3 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH взял вокалиста SPREAD EAGLE

21 мар 2022 : 		 GEORGE LYNCH работает над новым альбомом

7 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH — о том, почему играет лишь три песни с DOKKEN

2 фев 2022 : 		 GEORGE LYNCH собрал состав ELECTRIC FREEDOM

10 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH и JEFF PILSON работают над продолжением

1 сен 2021 : 		 GEORGE LYNCH не считает участие во множестве проектов проблемой

13 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH отменил концерты

10 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Вакцинный паспорт должен стать реальностью»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE LYNCH

22 июл 2021 : 		 Новая композиция GEORGE LYNCH

12 июл 2021 : 		 Первый инструментальный альбом GEORGE LYNCH

17 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH и RICHIE FAULKNER джемуют вместе

17 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «Хэйр-металл позволил мне сделать карьеру»

7 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH — против тех, кто не носит маски

23 фев 2021 : 		 GEORGE LYNCH планирует сольный альбом

14 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH представляет ESP USA Eclipse

7 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH: «LIMP BIZKIT — чертовски крутая группа»

8 дек 2020 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от GEORGE LYNCH & JEFF PILSON
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|||| 4 авг 2023

GEORGE LYNCH выпускает новый альбом



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GEORGE LYNCH сообщил о том, что восьмого сентября на Rat Pak Records состоится релиз нового альбома "Guitars At The End Of The World":

01. The Knowing
02. Psycho Beta
03. The Crucible
04. The Passage
05. Borracho Boogie Delux
06. Shadow Of The Needle
07. The Wolf
08. Serpentarium
09. The Ritual
10. Contraflow

Bonus tracks (CD and digital versions only)

11. Tone Bender
12. Brilliant Lion From The Second Mountain
13. Bitches Be Trippin'




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