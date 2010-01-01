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Басист DEEP PURPLE : «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны» В недавнем разговоре с MB Live басист DEEP PURPLE Roger Glover рассказал, что он думает о текущем положении дел на мировой рок-сцене:



«Во-первых, есть два вида музыки — есть поп-музыка и есть рок-музыка. И они определённо имеют какие-то точки соприкосновения, но в целом они разные. Ну и сейчас совсем другое время. Такие группы, как RIVAL SONS или GRETA VAN FLEET, появись они в 1970-е, они были бы очень успешными — возглавляли бы чарты по всему миру. Но это другой мир, сейчас мир стриминга и мир лайков...



Но есть хорошо звучащие ребята. Я постоянно слушаю музыку, я люблю это дело, но попсовые станции не слушаю. Я не слушаю все эти хиты и всё такое. Я слушаю самую разную музыку, и есть просто замечательные музыканты. И им очень сложно заниматься этим и прожить благодаря музыке. Потому что единственное, на что ты действительно можешь жить, — ну, конечно же, если ты не Beyonce или что-то в таком духе, — это концерты, а не так и много мест, где можно играть. Но когда ты молод, ты можешь легко играть по пять-шесть концертов в день!»















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