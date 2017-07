сегодня



Новое видео DEEP PURPLE “Johnny’s Band”, новое видео DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "inFinite" а также одноименного ЕР, релиз которого намечен на начало августа:



“Johnny’s Band” (Album Version)

“In & Out Jam” (Rehearsal Recording)

“Strange Kind Of Woman” (Previously Unreleased)

“The Mule” (Previously Unreleased)

“Hell To Pay” (Previously Unreleased)











