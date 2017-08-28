30 авг 2017



Басист DEEP PURPLE : «Мы понимаем, что вечно продолжать не сможем» Басист DEEP PURPLE Roger Glover в интервью Pittsburgh Post-Gazette ответил на вопрос о том, когда группа может уйти на покой:



«Сложно сказать. Мы просто знаем, что вечно продолжать не сможем и обязательно наступит момент, когда придется решать играть или не играть. Никто из нас не особо думает на этот счет. Но то там то тут здоровье дает о себе знать и ты просто знаешь, что рано или поздно это случится, однако мы не можем сказать: "Так, это будет Лос-Анджелес в 2020 или Лондон или Франкфурт". Назвать дату сложно, так что мы просто продолжаем и посмотрим, как долго сможем продолжать».















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