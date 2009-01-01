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DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE » В ходе недавнего интервью в рамках Hall Of Heavy Metal History у Don'a Airey спросили о возможности появления Ritchie в составе DEEP PURPLE хотя бы на одно шоу:



«Я бы не поставил на такое событие. Я думаю, что у него есть желание отыграть с группой одно шоу. И Steve Morse ответил: "Cама мысль не настолько и плохая. Это может дать ему возможность стать ближе". Но я не думаю, что подобное произойдёт. Ни по какой иной причине, кроме как из-за организации чего-то подобного. Это очень сложно, и нужно искать компромиссы для групп. Надо, чтобы Ritchie прилетел, потом улетел, потом мы приступили к репетиции. Это слишком много для группы, которая находится в турах.



Мы просто на своей волне и продолжаем делать то, что делали. Единственное, что я хочу, — это играть. Мы играем в ряде очень милых мест, и у нас очень хорошая группа. И не то чтобы мы жили старыми заслугами. Мы думаем о музыке, мы говорим о ней. И на самом деле это и есть моё самое большое удовольствие от жизни».















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